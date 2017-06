“Reassuring pinches”, Alison Moyet torna all’elettronica

Di Alison Moyet avevamo parlato giá tempo fa, perchè l’ex voce degli Yazoo è una di quelle artiste che nel tempo hanno saputo rinnovarsi e restare sulle scene ottimamente.

Senza l’assillo del mainstream ha potuto sperimentarsi, prima nel pop piú classico, come in “When I was your girl”, di cui appunto parlammo qui, per poi tornare a sonoritá elettroniche.

Come in “Reassuring pinches”, che anticipa il nuovo album “Other” in uscita il 17 giugno, il suo nono da solista, quattro anno dopo l’ultimo di inediti e un anno dopo il remastering con registrazioni inedite dei suoi primi quattro. Merita un ascolto anche la title track.