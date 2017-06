Charts (4/6/2017): prosegue indisturbata la marcia di “Despacito”

Senza rivali, almeno per adesso, la corsa di “Despacito”, il brano del duo portoricano Luis Fonsi e Daddy Yankee, che domina le classifiche sia in questa versione sia in quella remix che prevede la partecipazione di Justin Bieber. Nota di cronaca il ritorno in classifica dell’album dei Beatles Sgt. Pepper in occasione dei 50 anni dalla sua prima pubblicazione

ALBANIA:Singoli: Kuks-Mozzik

Album: Pranvere- Buta

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Helene Fischer – Helene Fischer

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/City lights- Blanche (Germanofono)

Album:Liefde Voor Muziek 2017 – Interpreti Vari (Fiandre) /Sgt.Pepper Lonely hearts club band – The Beatles (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CROAZIA- Singoli: Bezimeni – Mia (slavi)/ Shape of you – Ed Sheeran (internazionali)

Album:CMC Festival Vodice 2017- Interpreti Vari (slavi)/÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Vain Elämää – Kausi 6 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Double V – Mister V

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Rammstein:Paris -Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Sgt.Pepper Lonely hearts club band – The Beatles

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: La La Land- Colonna sonora originale

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Mr. Minister Great – Junius Meyvant

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Perdo le parole -Riki

LETTONIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LITUANIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LUSSEMBURGO- Singoli:Amar pelos dois- Salvador Sobral

MALTA – Singoli: Simphony – Clean Bandit ft Zara Larsson

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli:Krantenwijk-Lil Kleine ft Blof

Album:Alleen- Lil Kleine

POLONIA- Singoli:O Pani – Grzegorz Hizy

Album: Zenit – WRSH

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Excuse me- Salvadro Sobral

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:One more light -Linkin Park

ROMANIA- Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

RUSSIA- Singoli: Nedelimy – Artik & Asti

SAN MARINO – Airplay: Partiti adesso-Giusy Ferreri

SERBIA- Singoli: Bar jos tren – Luce (Slavi)/Chained to the rhytm – Kary Perry & Skip Marley (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SLOVENIA- Singoli: Lansk sneg -MI2 (nazionali)/Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Chalk dreams – Carlos Marco

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Hov 1 -Hov 1

SVIZZERA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album Helen Fischer -Helene Fischer

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Szabadon – Akos

Album: One more light -Linkin Park