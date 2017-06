Per Levina dopo l’Eurovision nuovo singolo e debutto in tv

L’esperienza eurovisiva non è stata positiva perchè a dispetto di un pezzo fresco, ha pagato la non abbastanza forte presa dello stesso (Perfect life ha chiuso ultimo), ma per Levina, al secolo Isabella Lueen, la carriera è lo stesso decollata.

È uscito il primo album “Unexpected”, che la propone nel mainstream, accompagnato dal secondo interessante singolo ” Stop right there”. Ma non solo.

La lunga e affascinante interprete tedesca è entrata nello staff di conduttori -tutti musicisti- di ‘Popxport’, il programma sulla musica tedesca della Deutsche Welle, la tv pubblica destinata alla promozione della cultura teutonica nel mondo. Una bella doppia esperienza.