Oggi e domani a Verona gli Wind Music Awards: tutti i premiati

Oggi e domani alle 21.10 su Rai Uno appuntamento dall’Arena di Verona con gli Wind Music Awards, i premi italiani della musica, assegnati sulla base delle certificazioni di vendita Fimi. Carlo Conti e Vanessa Incontrada saranno al timone di due grandi serate di musica. Alcune novità: non solo le vendite, quest’anno ci sarà anche il Premio live: verrà consegnato a tutti gli artisti che hanno raggiunto fra i 40mila e 400mila ingressi ai loro concerti.I premi saranno certificati dalla Siae e per ogni brano eseguito saranno indicati visivamente gli autori.

Ricordiamo che per quanto riguarda l’Italia un disco d’oro vale 25.000 copie, un disco di platino 50.000 e un disco di diamante 500.000, sia per i singoli che per gli album mentre per le compilation è premiato solo il disco di platino con 50.000 copie.

Ecco tutti i vincitori in dettaglio:

Ligabue – Tre dischi platino per il cd «Made in Italy» e per i live

J-Ax & Fedez – sei premi: Disco (2 Platini), 4 singoli, i live e un premio «digital»

Giorgia – Tre premi: l’album «Oronero» (un Platino), il singolo e i live

Francesco Gabbani – Cinque premi; 4 Dischi di platino di «Occidentali’s karma» e l’oro dell’album «Magellano»

Zucchero – Tre premi: i concerti e due award speciali, «Arena» e «Siae»

Marracash e Gue Pequeno – Cinque premi: all’album «Santeria» (Platino) e a ben 4 singoli

Clean Bandit – Targa della casa discografica. Cinque platino per «Rockabye»

Panariello Conti Pieraccioni – «Premio live» per il trio: spettacolo è stato il più popolare tra i «non musicali»

Luis Fonsi – Cinque platino per «Despacito»

Fiorella Mannoia – Tre premi: per il Platino di «Che sia benedetta» e dell’ultimo album, ma anche per i suoi live

Alessandra Amoroso – Due premi: i concerti e il Premio «Arena»

Fabio Rovazzi – Due Platino per il singolo «Tutto molto interessante»

Fabri Fibra – Due premi, oro per l’album «Fenomeno» e platino per il singolo

Ghali – «Ninna nanna»(2 Platini) e «Pizza kebab» (Platino)

Loredana Berté – Due premi, «Assomusica» e «Arena» per il suo live-evento «Amiche in Arena»

Sfera Ebbasta – Tre singoli di Platino e un album d’Oro per il rapper. Che così ottiene 4 premi

Pooh – Premiato il tour (più visto dell’anno in Italia) e l’album

Il Volo – Premiato l’album «Notte magica» (Platino) e i concerti

Nek – Oro per l’album «Unici» e premio speciale «EarOne»

Renato Zero – Due premi: il disco «Arenà» (Oro) e i concerti

Ermal Meta – Due premi: l’album «Vietato morire» è Oro, il singolo omonimo, Platino

Benji & Fede – Due platino per l’album «0+»

Modà – Premiati i concerti

Massimo Ranieri – Premiati i live

Biagio Antonacci – Premiato il tour

Gabri Ponte – Platino per «Che ne sanno i 2000» (con Danti)

Fabrizio Moro – Platino per «Portami via»

Boomdabash – Platino per «Portami con te»

LowLow – Platino per «Ulisse»

Elodie – Oro per l’album «Un’altra vita»

Il Pagante – Platino per «Bomber»

Decibel – Premio speciale «Disco del passato» per la storica formazione di Enrico Ruggeri

Francesco De Gregori – Premio speciale «Fimi»

Umberto Tozzi – Premio speciale «Fimi»

Eros Ramazzotti – Premio speciale «Siae»

Ofenbach – Platino per «Be mine»

Litfiba – Disco d’oro per l’album «Eutòpia»

Elisa – Premio per i concerti

Gianna Nannini – Premio per il tour

Max Pezzali – Premio per i concerti

Mario Biondi – Disco d’oro per l’album «Best of soul»

Imagine Dragons – Targa speciale. Il singolo «Believer» è Platino

Michele Bravi – Platino per «Il diario degli errori»

Sergio Sylvestre – Oro per l’album «Big boy»

Emma – Premio per i concerti

Francesco Renga – Premio per i live

Rocco Hunt – Oro per l’album «SignorHunt»

Briga – Platino per «Baciami»,

Thegiornalisti – Platino per «Completamente»

Raphael Gualazzi – Oro per l’album «Love life peace»

Riki -Oro per l’album «Perdo le parole»

Thomas – Oro per l’album «Oggi più che mai»

Fred De Palma – Platino per «Il cielo guarda te»