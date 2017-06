“It’s complicated”, il nuovo singolo dei Maraaya (featuring BQL)

L’estate torna a colorarsi del sound caldissimo dei Maaraya. Il duo sloveno, Raay e sua moglie Marjetka Vovk, torna on air con “It’s complicated“, un pezzo che li vede duettare con il gruppo sloveno del momento i BQL, reduci dalla versione locale del format Got Talent e secondi classificati alla selezione slovena per l’Eurovision Song Contest 2017.Un brano uscito simultaneamente sia nella versione in inglese che in quella slovena.

Il pezzo porta ovviamente e come sempre la firma di entrambi, col contributo nel testo di Charlie Mason, l’autore – fra gli altri – di “Rise like a phoenix”di Conchita Wurst che vinse nel 2014. Più che di un duetto, si tratta in realtà di una collaborazione visto che i BQL partecipano nei cori e a livello musicale.

C’è da dire peraltro che nonostante l’enorme successo in patria e i discreti riscontri internazionali, i Maraaya hanno sin qui inciso soltanto singoli. Questo singolo coincide però con la firma per la Nika Records, una delle maggiori etichette slovene e quindi chissà che non arrivi presto il lavoro completo. In questi giorni saranno protagonisti intanto al CMC Vodice Festival, la più importante rassegna estiva del mondo slavo, che si svolge nel fine settimana in Croazia, appunto a Vodizze (Vodice, in croato).