“Nentori”: dall’Albania il pop internazionale di Arilena Ara

Segnatevi questo nome, perchè ne sentiremo presto parlare: Arilena Ara. Ha appena 19 anni ed ha vinto quattro anni fa, edizione di X Factor Albania e il singolo che ha presentato al Festival Kenga Magike, “Nentori” (Novembre), oltre a conquistare l’etere nazionale (e vincere nel concorso il terzo premio e quello per la miglior ballad), sta girando parecchio anche in diverse radio dei Balcani e non solo.

La canzone funziona, è un europop molto internazionale, che dimostra come anche in una lingua come l’albanese si possano sfornare pezzi decisamente interessanti. L’immagine, come si può notare dal video, è piuttosto dirompente e anche su questo fronte l’Albania ci ha abituato bene.

Non si tratta del singolo d’esordio: Arilena ha all’attivo infatti alcuni altri brani, su tutti “Aeroplan” del 2014, ma anche “Business class” non è niente male. Intanto del singolo appena uscito sono già stati realizzati anche diversi remix.