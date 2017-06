Charts (11/6/2017): Despacito, dominio assoluto, in doppia versione

Prosegue il cammino di “Despacito“, ormai vero e proprio tormentone mondiale, che pare avere come unico avversario sè stesso, ovvero la sua versione remix che vede la partecipazione oltrechè di Luis Fonsi e Daddy Yankee anche di Justin Bieber

ALBANIA:Singoli: Kuks- Mozzik

Album: Melodia- Ardian Bujupi

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Helene Fischer – Helene Fischer

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)(Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/Sowieso – Mark Forster (Germanofono)

Album:Liefde voor muziek– Interpreti Vari (Fiandre) /Is This The Life We Really Want?- Roger Waters (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CROAZIA- Singoli: Bezimeni – Mia (slavi)/ Shape of you – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Život nije siv – Mja Dimsic (slavi)/Humanz – Gorillaz (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Vain Elämää – Kausi 6 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Ipseitè – Damso

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Keine nacht fur niemand- Kraftwerk

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Paola Live – Paola

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album:Trust the wire- Coronas

ISLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Perdo le parole -Riki

LETTONIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LITUANIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Is This The Life We Really Want?- Roger Waters

PAESI BASSI- Singoli: Krantenwrijk -Lil Kleine ft Boef

Album: Alleen- Lil Kleine

POLONIA- Singoli: O Pani – Grzergorz Hyzy

Album: On- Tau

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Excuse me – Salvador Sobral

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli:De unde vii la ora asta? – Smiley

RUSSIA- Singoli: Vpusti muzyku -Elka

SAN MARINO – Airplay: Lento/veloce – Tiziano Ferro

SERBIA- Singoli: Porbaj razumet – Emkej (Slavi)/Ciao Adios- Imagine Dragons (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SLOVENIA- Singoli: Lansk sneg -MI2 (nazionali)/Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Desde una ventana- Andres Suarez

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Hov 1 -Hov 1

SVIZZERA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album Helen Fischer -Helene Fischer

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Szabadon – Akos

Album: Kimondom a neved- Republic