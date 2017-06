“Dance like nobody’s watching”, il debutto della serba Marija Zezelj

Arriva dalla Serbia ed è nata nel 1999. Marija Zezelj è un fenomeno musicale e di costume in tutto il mondo slavo. E’ salita agli onori delle cronache appena sedicenne quando sul suo canale youtube da 300.000 visite ha cominciato ad occuparsi di moda e cosmetici e anche per la sua somiglianza con Kylie Jenner.

Un debutto interessantissimo, con un pezzo pop molto internazionale per questa giovanissima modella vincitrice del premio internazionale,The Look Of The Year 2016, “Dance like nobody’s watching”, la propone sul mercato internazionale mostrando come se la cavi molto bene anche con la musica.

Il brano porta fra l’altro la firma di un team internazionale, in particolare gli austriaci Andreas Grass e Nikola Paryla, già autori di “Shine”, il brano di Natalia Kelly ad Eurovision 32013 e “Lighthouse”, portato in concorso da Nina Kralijc nel 2016 per la Croazia.