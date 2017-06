Dalla Croazia sempre sulla cresta dell’onda: il successo dei Magazin

Dopo 38 anni, sono ancora sulla cresta dell’onda, più attuali che mai. I Magazin sono forse la pop band più celebre di di Croazia, che nel periodo d’oro, a cavallo fra gli anni 80 e 90, ha messo in fila dischi di platino e di diamante. Oggi sono più lontani dal mainstream ma sempre con un ottimo seguito. Loro caratteristica è quella di cambiare spesso cantante.

Nel corso degli anni hanno contribuito a lanciare quelle che oggi sono vere e proprie star e best selling, come Danijela Martinovic, che con Lidija Horvath-Dunijko condusse la band ad un ottimo sesto posto ad Eurovision 1995, con quello che forse è il miglior pezzo jugoslavo in concorso di sempre, “Nostalgija”; Liliana Nikolovska, che con la band vendette oltre 4 milioni di copie e da ultimo Jelena Rozga, entrata nella band diciottenne e oggi cliente fissa dei vertici delle charts croate.

Da sette anni, la voce è Andrea Susnjara, già vista ad Eurovision con Igor Cukrov nel 2009. Recentemente è uscito “Zena, a ne broj”, il nuovo singolo ma nel solco del pop-folk tipico dei balcani, “Maskara” è ancora più interessante. così come anche “Ima dana”. Ma meritano un ascolto anche “Doktore” e l’estiva “No, No, No, No“. Mancano di un album completo dal 2014, ma va detto che nel contesto musicale croato, relativamente alle produzioni pop in lingua, sono ancora estremamente attuali e radiofonici.