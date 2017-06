Targhe Tenco 2017, ecco i finalisti: fra loro Ermal Meta, Baustelle e Brunori Sas

La giuria di oltre 200 giornalisti musicali di tutta Italia ha selezionato, nell’ambito dei brani usciti nell’anno solare, le proposte meritevoli di competere nella shortlist che assegnerà nei prossimi giorni le Targhe Tenco 2017. Saranno loro stessi, ora, a votare i finalisti nelle cinque categorie: 4 riservate ai cantautori (canzone, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima) e 1 riservata a interpreti di canzoni non proprie.

Si tratta, come si può vedere di artisti e progetti discografici molto vari. Le Targhe verranno consegnate durante l’edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2017), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre.

DISCO IN ASSOLUTO

Baustelle (L’amore e la violenza) – Paolo Benvegnù (H3+) – Brunori Sas (A casa tutto bene) Edda (Graziosa utopia) – Le luci della centrale elettrica (Terra) – Claudio Lolli (Il grande freddo)

ALBUM IN DIALETTO

Cesare Basile (U fujutu su nesci chi fa?) – Foja (’O treno che va) – Gabriella Lucia Grasso (Vussia cuscenza) – Canio Loguercio e Alessandro D’Alessandro (Canti, ballate e ipocondrie d’ammore) – Pupi di Surfaro (Nemo profeta)

OPERA PRIMA

Blindur (Blindur) – Colombre (Pulviscolo) – Lastanzadigreta (Creature selvagge)- Mara Redeghieri (Recidiva) – Carlo Valente (Tra l’altro)

INTERPRETE DI CANZONI

Gerardo Balestrieri (Covers) – Teresa De Sio (Teresa canta Pino) – Ginevra Di Marco (La Rubia canta la Negra) – Dimartino / Fabrizio Cammarata (Un mondo raro) – Gang (Calibro 77)

CANZONE SINGOLA

Baustelle/Amanda Lear (Francesco Bianconi – Diego Palazzo) – Brunori SaS/La verità (Dario Brunori) – Michele Gazich/Storia dell’uomo che vendette la sua ombra (Michele Gazich) – Loguercio e D’Alessandro/Ballata dell’ipocondria (o del vibrione innamorato)(Canio Loguercio – Alessandro D’Alessandro) – Ermal Meta/Vietato morire (Ermal Meta)