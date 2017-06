“Good things”: quattro anni dopo, il rientro dei Blitzkids Mvt.

Ritroviamo una band che ci era piaciuta moltissimo all’esordio, i tedeschi Blitzkids Mvt. Di loro ci eravamo interessati quattro anni fa quando si presentarono alle selezioni tedesche per Eurovision e sfoderarono anche il loro album d’esordio Silhouettes.

Oggi la band esce con “Good things“, il singolo che li rilancia con una produzione indipendente, dopo la fine del rapporto con la major che li ha lanciati: un pezzo che li ripropone sempre nel loro sound retrò, ma in versione leggermente più melodica.

Lontani dal mainstream, cercano quel lancio che nell’occasione del debutto era loro mancato, sia per non essere riusciti a staccare il biglietto per Malmo sia perchè discograficamente non andò molto bene. Il pezzo funziona e merita di essere ascoltato.