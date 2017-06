‘Sunny days’: Armin van Buuren sceglie l’Umbria per il nuovo video

L’Italia continua ad essere una terra amata dagli artisti internazionali per i loro video. Tempo fa raccontammo del giro a Venezia di Beatrice Egli per realizzare dei video speciali per il suo album ‘Kick im augenblick‘. Prima ancora, riferimmo di Emmelie De Forest, vincitrice dell’Eurovision 2013 che scelse il borgo viterbese di Calcata per il nuovo singolo ‘Hopscotch‘.

Ora è il turno di Armin Van Buuren, dj olandese, uscito proprio in questi giorni con un pezzo estivissimo dal titolo ‘Sunny days‘, nel quale duetta con Josh Cumbee. Ebbene, il video è stato interamente girato a Bevagna, un comune vicino a Foligno (PG), in Umbria, in piazza e in alcuni locali.

Leggi la storia completa del video ‘Made in Umbria’ su Lanotiziaquotidiana.it

Non solo: il video vede la partecipazione anche di operatori italiani e in un piccolo cameo anche di un italiano, padre della giovane olandese titolare della società di produzioni che ha girato il video. Quanto al pezzo, ha davvero l’estate dentro.