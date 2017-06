Charts (17/6/2017): Roger Waters divide la scena con ‘Despacito’

Non c’è storia nei singoli, dove in versione normale o remix continua il dominio assoluto di ‘Despacito’, del duo portoricano Luis Fonsi e Daddy Yankee. Negli album invece, il protagonista della settimana è l’ex Pink Floyd Roger Waters con “Is this the life we really want?“, primo album in studio dopo 25 anni, dal quale abbiamo estratto il singolo “Smell the roses”.

ALBANIA:Singoli: Faje- Skerdi & Gijko

Album: Melodia- Ardian Bujupi

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Helene Fischer – Helene Fischer

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/Strong -Jana Laschet (Germanofono)

Album:Liefde voor muziek– Interpreti Vari (Fiandre) /Is This The Life We Really Want?- Roger Waters (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CROAZIA- Singoli: Reno 4 -Mile Kekin (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:CMC Festival Vodice 2017 -Interpreti Vari (slavi)/÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

FINLANDIA- Singoli: Hanuri -Antti Tuisku ft Boyat

Album: Vain Elämää – Kausi 6 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Ipseitè – Damso

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Black friday – Bushido

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Truth is a beautiful thing – London Grammar

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Lachana kai chakana- Tragoudotsolithres – Ioannis Tassos

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli: Tran Tran – Sfera ebbasta

Album: Perdo le parole -Riki

LETTONIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LITUANIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli: Krantenwijk -Lil Kleine ft Boef

Album: Alleen- Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Is This The Life We Really Want?- Roger Waters

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Excuse me – Salvador Sobral

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Is This The Life We Really Want?- Roger Waters

ROMANIA- Singoli:De unde vii la ora asta? – Smiley

RUSSIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SAN MARINO – Airplay: Tra le granite e le granate- Francesco Gabbani

SERBIA- Singoli: Putevi- IrieFM (Slavi)/Ciao Adios- Anne Marie (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Hej, sokoly! – IMT Smile ft. Ondrej Kandrac

SLOVENIA- Singoli: Kako naj pojem, vesele pesmi- Nude (nazionali)/Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Me metì en tu corazon – Camela

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Vi var dar – Lars Winnerback

SVIZZERA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album Is This The Life We Really Want?- Roger Waters

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Szabadon – Akos

Album: Riot City Outlaws- Paddy and the rats