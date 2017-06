Wind Summer Festival, dal 22 maggio a Roma torna il concorso in registrata…

Cambia tutto al Music Summer Festival, il simil-Festivalbar di Canale 5. Si cambia perchè con l’acquisizione di Radio 105 da parte del gruppo Mediaset si è interrotta la collaborazione con RTL 102.5. A ruota, si è interrotta anche quella con la Fascino di Maria De Filippi e quella col precedente sponsor, Coca Coca, alla quale è subentrata la Wind. Lo show musicale dunque assume ufficialmente il nome di Wind Music Summer Festival.

Come sempre, sarà registrato a Roma, per la precisione dal 22 al 25 giugno, per poi andare in onda in onda su Canale 5 in quattro prime serate (4, 11, 18 e 25 luglio). Ovviamente, escono anche i due nomi legati a EETL (Angelo Baiguini) e alla De Filippi (Rudy Zerbi): a presentare la manifestazione con Alessia Marcuzzi saranno Nicolò Devitiis (volto noto de Le Iene) e Daniele Battaglia, figlio di Dodi dei Pooh e voce di Radio 105, che sarà radio partner e sarà in onda in contemporanea con lo stesso Battaglia, Alan Caligiuri, Costanza Caracciolo e Max Brigante.

Il meccanismo sarà lo stesso- quindi come sempre fumoso – decisivi saranno i passaggi su Earone, la società di rilevazione dei passaggi radiofonici, ma i premi saranno due: quello dedicato all’airplay radiofonico, che sarà il vincitore, assegnato a quello col punteggio più alto nell’airplay e un secondo assegnato dagli ascoltatori di Radio 105 (preferita (c’è tempo per votare fino al 24 giugno).

Big in gara. Tanti i big italiani e stranieri in gara: Alessio Bernabei, Alex Britti, Alexia, Baby K, Benji & Fede feat Annalisa, Bianca Atzei, Chiara, Elisa. Elodie. Ermal Meta. Fabio Rovazzi. Fabrizio Moro. Federica Carta, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gabry Ponte e Favij, Gaia, Ghali, Gianna Nannini, Giorgia, Giusy Ferreri, Il Cile, Il Volo, Irama (campione in carica dei giovani), Jake La Furia, J-Ax & Fedez, Lodovica Comello, Mario Venuti, Max Pezzali, Michele Bravi, Nek, Nina Zilli, Paola Turci, Raphael Gualazzi, Riki, Samuel, Sergio Sylvestre, Syria, Tiromancino, Takagi & Ketra feat Arisa e Lorenzo Fragola, Thegiornalisti, The Kolors, Thomas, Umberto Tozzi. E poi 2Cellos (Croazia), Gary Dourdan (Usa), Kadebostany (Svizzera), Jasmine Thompson (Regno Unito), Jax Jones (Regno Unito), Ofenbach (Francia).

Giovani in gara. Saranno sei come sempre i giovani in gara che si sfideranno in uno scontro a due nelle prime tre serate. I tre finalisti si scontreranno nella finale del 25 giugno e saranno votati dagli artisti in gara e da alcuni blogger e giornalisti musicali. Da notare la presenza di Tony Maiello, vincitore di Sanremo fra i giovani nel 2010. Con lui anche Amara, Desideri, LowLow, Mahmood e Shade.

ALBO D’ORO