La diciannovenne Gery Nikol è il nuovo fenomeno del pop bulgaro

Ad appena 19 anni Gery Nikol Georgieva è il nuovo fenomeno del pop bulgaro. Estremamente contemporanea nel sound e nell’immagine, è salita agli onori delle cronache tre anni fa quando sedicenne ha preso parte alla versione locale di X Factor come parte della girl band Sweet 16. Un successo travolgente, anche grazie al suo mentore, il rapper Krisko, uno dei nomi pesanti dell’hip hop nazionale

Per lei subito dopo il concorso, lo scioglimento della girlband e un contratto da solista con una etichetta tedesca e il debutto discografico: “One of a kind” è l’ultimo singolo ma anche i precedenti sono fortissimi: “I’m the queen” è l’altra produzione, interamente in bulgaro nonostante il titolo inglese.

Ma ancora maggior successo in patria ha riscosso “Gotina & Luda”: entrambi da primo posto, ma quest’ultimo suonatissimo anche dalle radio. Stile molto americano, che è sicuramente insolito per un’artista che arriva dalla Bulgaria e potenziale per il mercato internazionale. E dopo quattro singoli anche già diverse polemiche legate proprio all’immagine spregiudicata e a un video ritenuto troppo fuori dalle righe in relazione alla sua età.