“Dangerous affair”, l’austriaca Zoe in versione anglofona

L’abbiamo conosciuta con la prerogativa della lingua francese usata come veicolo musicale, naturale per lei che ha studiato al liceo francese, ma ora Zoe, la avvenente austriaca che nel 2016 ha rappresentato il suo paese col brano “Loin d’Ici”, centrando un ottimo tredicesimo posto, si propone in un’altra veste, in versione anglofona.

“Dangerous affair” è il nuovo singolo, non contenuto nell’album d’esordio “Debut”, ma che ricalca in pieno lo stile allegro e scansonato della varieté francese che caratterizzano la sua produzione. E la sua sensualità prorompente continua decisamente a lasciare il segno.

Per lei fra l’altro due nominations agli Amadeus Awards, gli oscar musicali austriaci e la prosecuzione di una carriera parallela anche da attrice sia nei film che nelle fiction televisive. E intanto insieme al padre-produttore, sta lavorando al nuovo album.