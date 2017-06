“Haide”: Helena Paparizou torna, in doppia versione

Ritroviamo con piacere una artista che da queste parti è passata poco solo perchè le sue produzioni, sempre di livello, non altrettanto avevano invece immediatezza d’ascolto.

Ma adesso Helena Paparizou, la vincitrice dell’Eurovision 2005, torna finalmente a farci ballare coi suoni della sua terra: “Haide” è il nuovo singolo.

La cantante greco-svedese torna a quattro anni dal suo ultimo album con un brano che la ripropone anche in lingua inglese, oltrechè in greco.

Ottimo viatico per il nuovo album in uscita dopo l’estate. Decisamente, è tornata, affascinante come mai, quella di “My number one”!