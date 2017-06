“Everywhere”, la nuova veste della giovanissima Julia Kedhammar

I più attenti se la ricorderanno ragazzina in gara alla versione Junior dell’Eurovision Song Contest 2014, con un brano ben più adulto dei suoi 14 anni di età, “Du er ante insam”. Oggi Julia Kedhammar di anni ne ha 17 e si lancia ufficialmente con un singolo fresco fresco nel panorama del pop svedese, “Everywhere”.

Per lei si sono scomodati due nomi importanti, a livello autoriale: Anderz Wrethov e Sharon Vaughn. La seconda è una compositrice e paroliera americana, ormai di stanza in Svezia, che ha scritto per gente come Kate Ryan, Agnes (è l’autrice di ‘Release me’, di cui parlammo qui), Boyzone, Jedward (ha firmato ‘Waterline’, portata ad Eurovision), Spetember e tanti altri. Il primo è invece l’autore di Arash (scritto insieme a lui il brano eurovisivo del 2009) e di numerosi artisti svedesi.

Per la giovanissima interprete, un lancio fresco, radiofonico, che sicuramente la propone come nome emergente, con grandi potenzialità. Non è previsto ancora il primo album: chissà che non la vedremo presto anche al Melodifestivalen.