Mirkoeilcane con “Per fortuna” vince l’edizione 2017 di Musicultura

Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane vince l’edizione 2017 di Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore, col brano “Per fortuna”. In finale ha superato Francesco Papageorgiou con “Amo la vita da farmi male”, Francesca Sarasso con “Non c’incontriamo mai” e Alessandro Sipolo con “Cresceremo anche noi”.

Una consacrazione per il cantautore romano, che dopo una prima parte di carriera come autore per altri, dal 2016 si è messo in proprio cominciando a mietere successi. Il suo primo disco, omonimoc, vince il premio Bindi ed entra nella prima shortlist del Premio Tenco fra le opere prime. Ora vince- grazie al voto del pubblico in sala – il più importante concorso della canzone d’autore, con un brano dal testo importante, che dipinge con crudo realismo una fotografia della nostra realtà attuale, dove non c’è il lavoro ma non si rinuncia all’iphone.

A premiarlo Simone Crtisticchi, che proprio da Musicultura è stato lanciato e che è stato fra gli ospiti della serata finale allo Sferisterio di Macerata, andata in onda in diretta (incredibile!) su Rai 1 e Radio 1, con la conduzione su un fronte di Fabrizio Frizzi e sull’altro di John Vignola. Altri ospiti della serata i Decibel, Giorgia, Roberto Vecchioni e in chiusura il pianista pesarese Matthee Lee. Nelle prime due serate, non trasmesse in tv, si sono esibiti anche gli altri quattro vincitori.

Francesca Sarasso ha invece vinto il Premio della Critica, riconoscimento assegnatogli ieri, nella seconda serata finale, mentre nella prima Bob Messini si è aggiudicato il Premio miglior testo, mentre Lucio Corsi ha ricevuto il Premio per la migliore interpretazione.