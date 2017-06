Dieci hit estive tutte europee da tenere d’occhio per la vostra playlist

Arriva l’estate e quindi siamo pronti a proporvi in una serie di post alcune canzoni decisamente coinvolgenti, che a nostro parere non devono mancare in quelle che saranno le playlist delle vacanze o comunque dei momenti di relax. Un ideale giro d’Europa, dove c’è davvero di tutto, ma sempre all’insegna del ritornello da canticchiare.

1) Takagi e Ketra ft Lorenzo Fragola e Arisa- L’esercito del Selfie.

Pronto ad invadere le nostre radio, il tormentone scritto da Takagi e Ketra (gli autori, fra gli altri, di ‘Roma-Bagkok’), li vede in veste di dj, con la voce di Francesco Mandelli e Arisa e la partecipazione in video di Lorenzo Fragola. Un brano pericolosamente ipnotico, destinato ad entrare in testa e non uscirne più neanche a cannonate. E dite chi non si riconosce nel testo!

2)Baby K ft Andres Dvicio – Voglio ballare con te

Del fenomeno Dvicio, ovvero i fratelli Ceballos, parlammo al momento della sua esplosione in Spagna. Oggi uno dei due componenti, Andres, tenta lo sbarco sul mercato italiano appoggiandosi a una Baby K in versione bionda, trasformatasi ormai in perfetta artista pop. Il brano è di quelli contagiosi.

3)Morat & Alvaro Soler – Yo contigo, tu conmigo

Il terzo episodio della saga Cattivissimo me, comprende fra le altre, anche questa canzone nella sua colonna sonora: è un duetto fra Alvaro Soler e i Morat, gruppo catalano della nuova generazione suonatissimo su Los 40, il principale network privato musicale spagnolo, nonchè su Cadena Dial, il canale gemello dedicato tutto alla musica spagnola. C’è l’estate dentro.

4)Enrique Iglesias ft Descemer Bueno, Zion & Lennox- Subeme la radio

Enrique Iglesias arriva ogni estate puntuale come la prima rata dell’Imu. E puntualmente i suoi pezzi sono destinati ad invadere le radio, perchè quando li ascolti non puoi star fermo. Con lui il duo portoricano reggaeton Zion & Lennox e il cubano Descemer Bueno, già protagonista della hit dell’anno scorso. Il brano è già in classifica in mezza Europa.

5) Joyce Jonathan – Je veux pas de toi

Dopo due album di enorme successo, la bella francese Joyce Jonathan ha fallito l’impatto con le charts con il terzo Une place pour moi. Eppure il lavoro, come i precedenti è pieno di belle canzoni, come questa che esce come singolo estivo dopo un intenso battage sulle radio francesi e nei live. Ritornello particolarmente orecchiabile.

6) Nassi – La vie est belle

La musica come scelta di vita, quando i genitori lo volevano medico o architetto, Nassi è al debutto sulla scena musicale come interprete e autore per sè, ma in realtà questo cantautore di origine maghrebina ha già scritto hit per molti altri, fra cui Soprano, Kendji Girac, Tunisiano. Questo brano ha già qualche mese, ma sta ancora girando con ottimo successo nelle radio francesi.

7) Nights with you – Mø

La collaborazione con DJ Snake e gli americani Major Lazer hanno fatto conoscere al mondo la cantautrice danese Mø, al secolo Karen Marie Aagaard Ørsted. Oggi a 28 anni è nella piena maturità artistica e propone il suo pop internazionale e contemporaneo alle radio europee, con ottimo successo. Questo è il suo ultimo singolo.

8) Mura Masa ft Charli XCX- 1 Night

Diamo il benvenuto su queste colonne ad Alex Crossan, in arte Mura Masa, dj britannico che arriva dall’isola di Guernsey. Lanciato l’anno scorso dalla collaborazione con Asap Rocky, adesso si avvale, in questo singolo che lancia l’album d’esordio, della voce di Charlie XCX, quella di Boom Clap, nonchè autrice di I love it delle Icona Pop. Pieno EDM, tanto ritmo: ottima per l’estate.

9) Dua Lipa ft Miguel – Lost in your light

Dopo i successi con i suoi singoli, Dua Lipa esce col primo album, che porta il suo nome e per l’occasione la cantautrice anglo-kosovara, già vincitrice agli Ebba Awards, duetta con Miguel Pimentel, un nome che all’Europa dice poco ma che in realtà è un gigante della black music, con un Grammy vinto nel 2013. Il pezzo funziona e anche qui c’è un forte profumo d’estate dentro.

10) Adel Tawil- Ist da jemand

Adel Tawil è qui ospite spesso e volentieri, perchè è un gigante della musica tedesca. Per anni parte del duo Ich +Ich, è arrivato al successo solista abbastanza tardi ma in breve tempo, con tre dischi di platino è diventato uno dei nomi più influenti del panorama germanofono. Il singolo in questione accompagna So schon anders, l’album entrato in classifica direttamente al primo posto.