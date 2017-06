“La popstar”, ecco l’ironia ‘per l’estate’ del sammarinese Lo Strego

Di Lo Strego avevamo parlato in occasione della sua partecipazione ad Amici. Torniamo a parlarne oggi perchè dopo l’incredibile e immeritata uscita di scena il cantautore di San Marino torna nuovamente a farsi sentire con un nuovo singolo. Si chiama “La popstar” e fa parte di un tour teatrale dal titolo “I profanatori di Spoon River” che anticipa il suo primo EP.

Nel suo primo progetto come avevamo detto, dipinge varie figure italiane, con ironia, evidenziandone alcune caratteristiche: a questa condizione non sfugge il ritratto della popstar, fotografia piuttosto reale di come sia attualmente il mercato delle hit, particolarmente estive. In un certo senso ricalca, in maniera più garbata e senz’altro meno scurrile, “Ombrelloni” di Simone Cristicchi, del 2005.

Il brano infatti ironizza su come il protagonista della canzone debba essere un personaggio di dubbie capacità artistiche che cerca di sopravvivere nel panorama musicale per poter sostenere il suo tenore di vita. E anche il video mostra bene tutti i clichè i cliché dei video estivi riproposti in chiave ironica con l’aiuto di 5 signore “di una certa età” che si sono divertite a reinterpretare nella loro maniera scene classiche dell’immaginario erotico. E a questo prioposito, dell’argomento hit musicali e fenomeni artistici torneremo a parlare presto.