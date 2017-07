“No roots” di Alice Merton il nuovo fenomeno anglo-tedesco del pop europeo

Cìè già chi la indica come candidata ideale della Germania per risalire la china nell’Eurovision Song Contest. Sta di fatto che Alice Merton, in questi giorni in circolazione col suo singolo d’esordio “no roots”, non solo sta dominando l’airplay e le classifiche tedesche, ma col suo sound moderno ed internazionale sta piano piano arrivano in tutta Europa. E non solo.

Perchè questa ventiquattrenne figlia di un inglese e di una tedesca, è nata a Francoforte sul Meno ma ha vissuto prima in Canada e poi in Inghliterra, assorbendo dunque tutta la cultura musicale di questi paesi. Già vincitrice di un importante premio che una banca tedesca dedica ai giovani musicisti di talento insieme alla camera di commercio di Amburgo, è attualmente l’artista emergente più forte in circolazione in Germania.

“No roots”, già disco d’oro (200.000 copie) la vede anche come coautrice e fa da traino all’omonimo EP promette di essere una delle canzoni che sentiremo presto nelle radio europee. E intanto Alice Merton si gode il meritato successo facendo il giro dei live.