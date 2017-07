Charts (2/7/2017): solo ‘Despacito’ contro Ed Sheeran

Continua il duello fra Ed Sheeran e il tormentone made in Portorico ‘Despacito’: Luis Fonsi e Daddy Yankee sono ormai leader in entrambe le versioni del brano laddove non resiste il cantautore britannico, comunque in testa anche con l’album. Si registrano il ritorno in vetta di Blanche, che dunque è l’unica artista Eurovisiva ancora in classifica e la vetta, in Italia per il discusso collettivo romano Dark Polo Gang.

ALBANIA:Singoli: Bella – Butrint Imeri

Album: Zin City – Noizy

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Maximum- KC Rebell & Summer Cem

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/City lights – Blanche (Germanofono)

Album:Liefde voor muziek– Interpreti Vari (Fiandre) /La vraie vie – Bigflo& Oli (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CROAZIA- Singoli: Reno 4 -Mile Kekin (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:CMC Festival Vodice 2017 – Interpreti Vari (slavi)/÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Vain Elämää – Kausi 6 Toinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Pourvu – Gauvain Sers

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 4- Interpreti Vari

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Sunsets by Alexandros Christopoulos – Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Hringd’ i mig – Fridrik Dor

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Twins – Dark Polo Gang

LETTONIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LITUANIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli:Krantenwijk- Lil Kleine ft Boef

Album: Alleen- Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Simphony – Clena Bandit ft Zara Larsson

Album:Egzotyka – Quebonafide

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Excuse me – Salvador Sobral

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli:De unde vii la ora asta? – Smiley

RUSSIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SAN MARINO – Airplay: Lento/Veloce – Tiziano Ferro

SERBIA- Singoli: Nemam vremena za to – Sara Jo (Slavi)/You don’t know me – Jax Jones ft Raye (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Hej, sokoly! – IMT Smile ft. Ondrej Kandrac

SLOVENIA- Singoli: Zabluzu – Hamu & Tribute 2 Love (nazionali)/Ok- Robin Schulx ft James Blunt (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Mas 20 Aniversario – Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Vi var dar – Lars Winnerback

SVIZZERA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Maximum- KC Rebell & Summer Cem

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Szabadon – Akos

Album: Riot City Outlaws- Paddy and the rats