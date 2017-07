Wind Summer Festival da stasera in tv: hanno vinto Fabri Fibra ft The Giornalisti

Fabri Fibra ft The Giornalisti con “Pamplona” vincitori assoluti del premio Ear One, per la canzone più suonata, Ermal Meta con “Ragazza Paradiso” vincitore del premio Radio 105 sulla base delle preferenze che il pubblico ha espresso da sabato 17 giugno; I Desideri vincitori della sezione Giovani: questi i campioni dell’edizione 2017 del Wind Summer Festival, lo show musicale di Canale 5 registrato nei giorni scorsi a Roma e che andrà ora in onda per quattro lunedì su Canale 5. Noi continuiamo la nostra battagli contro l’inutilità di uno show dove si vota, in registrata, nell’era di internet e quindi eccovi tutti i vincitori. Stasera vedrete in tv la prima serata.

Artisti che si sono esibiti. Nelle 4 serate si sono alternati sul palco : Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gianna Nannini, Giorgia, Il Volo, J-Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, 2Cellos, Jasmine Thompson, Paola Turci, Syria, Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, Giusy Ferreri, The Kolors, Thegiornalisti, Umberto Tozzi, Benji & Fede e Annalisa, Fabio Rovazzi, Michele Bravi, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Riki, Samuel, Ermal Meta, Alessio Bernabei, Alex Britti, Alexia, Baby K, Bianca Atzei, Chiara, Elodie, Fabrizio Moro, Federica, Gabry Ponte e Favij, Gaia, Gary Dourdan, Ghali, Il Cile, Irama, Jake La Furia, Kadebostany, Lodovica Comello, Mario Venuti, Sergio Sylvestre, Thomas, Tiromancino, LP, Ofenbach, Jax Jones, Autogol.

Giovani. Nel circuito giovani, che ha visto gareggiare sei artisti giudicati dai cantanti big in gara e da sei giornalistie blogger musicali della giuria, come detto hanno trionfato I Desideri. Nella prima sera Amara contro I Desideri, vincono questi ultimi, nella seconda Shade contro LowLow, sfida fra rapper: ha vinto il primo; nella terza Mahmood contro Tony Maiello, vince il primo.

IN TV. Lo show che vedrete in tv (ore 21.15) sarà lo stesso registrato a Roma e andato in diretta radiofonica su Radio 105. Condizione a cura Alessia Marcuzzi accompagnata da Nicolò de Devitiis e Daniele Battaglia, al loro debutto sul palcoscenico della manifestazione.