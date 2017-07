Alla scoperta di Marie Bothmer, il nuovo talento del pop tedesco

Ha appena 22 anni ma è già un talento riconosciuto della musica pop. Parliamo di Marie Bothmer, uscita in questi giorni con “Gewinner“, un singolo fresco e radiofonico che conferma ancora una volta come in Germania le grandi etichette abbiano il coraggio di scommettere su giovani artisti poco più che esordienti.

Perchè la giovanissima cantautrice, nonostante l’ottimo riscontro di critica e pubblico, è solo al secondo singolo: il primo, “Es braucht Zeit”, incluso nella colonna sonora del film Unsere Zeit ist jetzt ha raggiunto già le 720.000 visualizioni su youtube.

Partita da facebook, dove ha cominciato a postare le sue canzoni, a 18 anni è stata notata da un produttore che ha deciso di lanciarla e oggi, dopo due pezzi freschi e moderni, sta lavorando con lui al primo album, che dovrebbe uscire entro fine anno.