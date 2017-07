Charts (9/7/2017): continua il dominio in due versioni di “Despacito”

Anche nel mese di luglio ma continua il dominio di Luis Fonsi e Daddy Yankee, che sono in testa con entrambe le versioni della loro hit Despacito, quella ufficiale e quella remix con la partecipazione in voce di Justin Bieber.Maggiore varietà sul fronte degli album dove nei singoli paesi spuntano al vertice anche produzioni nazionali.

ALBANIA:Singoli: Mixey Ft. Capital T- Hatixhe

Album: Zin City – Noizy

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Ein Teil von mir- Semino Rossi

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/If I wasn’t your daughter – Lena (Germanofono)

Album:Liefde voor muziek– Interpreti Vari (Fiandre) /La vraie vie – Bigflo& Oli (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CROAZIA- Singoli: Reno 4 -Mile Kekin (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:CMC Festival Vodice 2017 – Interpreti Vari (slavi)/ Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (Anniversary Edition)- The Beatles(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Ok- Robin Schulz ft James Blunt

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Evolve- Imagine Dragons

FRANCIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: La vraie vie – Bigflo& Oli

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Epic – Fler & Jalil

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Otan epikonoinoume – Notis Sfakianakis

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Hringd’ i mig – Fridrik Dor

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Senza pagare- J AX & Fedez ft T Pain

Album:Gentleman- Guè Pequeno

LETTONIA- Singoli: Thunder – Imagine dragons

LITUANIA- Singoli: 2U – David Guetta ft Justin Bieber

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli:Mama – Jonas Bkue ft William Singe

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Evolve – Imagine Dragons

PAESI BASSI- Singoli:Krantenwijk- Lil Kleine ft Boef

Album: Rémi- Ronnie Flex

POLONIA- Singoli: Sign of the times – Harry Styles

Album:Skrrrt- Tede & Si. Mich

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Excuse me – Salvador Sobral

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: 25- Krystof

ROMANIA- Singoli:De unde vii la ora asta? – Smiley

RUSSIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SAN MARINO – Airplay: Lento/Veloce – Tiziano Ferro

SERBIA- Singoli: Nemam vremena za to – Sara Jo (Slavi)/Simphony – Clean Bandit ft Zara Larsson(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

SLOVENIA- Singoli: Zabluzu – Hamu & Tribute 2 Love (nazionali)/There’s nothing holdin me back- Shawn Mendes (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Lo niego todo- Joaquin Sabina

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Wind me up- Lasse Stefanz

SVIZZERA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Evolve – Imagine Dragons

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Szabadon – Akos

Album: Micsodaország- Quimby