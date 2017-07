“On était beau”, il nuovo singolo della francese Louane

Ripetersi dopo aver vinto due dischi di diamante, uno di platino e uno d’oro ed aver superato 1,6 milioni di copie non è facile ma Louane ci riprova. Della ventunenne cantante francese avevamo parlato tempo fa in occasione dell’uscita di “Avenir” e dell’album “Chambre 12″, per lungo tempo in testa alla classifica francese e insignito del premio come album rivelazione dell’anno alle Victoires de la musique.

Ora esce con “On était beau”, un singolo fresco, estivo e radiofonico, che anticipa il nuovo lavoro della giovanissima cantante e francese, lanciata dal film, uscito anche in Italia, La famiglia Bréllier che le è valsa il “Cesar”, il premio che viene assegnato ai migliori esordienti e prima ancora dalla versione francese di The Voice.

In questo lasso di tempo, fra l’altro, per lei c’è stata anche la collaborazione con The Chainsmokers in un singolo in inglese e la richiesta da parte dei fan eurovisivi, di vederla rappresentante francese ad Eurovision, proposta alla quale lei non direbbe di no, se arrivasse. Ma ora la Francia farà un concorso di selezione e quindi sarà più difficile vederla in gara.