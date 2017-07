The Bronze Bananas vincono Geometrie Sonore 2017

La band forlivese dei The Bronze Bananas, con le loro sonorità anni 60, ha vinto Geometrie Sonore, il concorso per band rock emergenti della Repubblica di San Marino. A Domagnano, la giuria presieduta da Francesco Caprini di Rock Targato Italia ha premiato il gruppo che amalgama bene una serie interessantissima di influenze: dalla ballad rock tradizionale (sotto il segno dei Beatles) ai suoni musicali contemporaneo o pseudo-contemporanei.

In premio per loro un pacchetto promozionale nazionale del singolo su radio e media musicali, l’accesso di diritto alla finale nazionale della 29. edizione di Rock targato Italia – la più importante manifestazione talent-scout che, oltre ad offrire l’opportunità ad artisti sconosciuti di mettersi in mostra, di farsi conoscere, li segue nella comunicazione e promozione della loro attività.

The Travel Mates, con il loro surf rock vincono il premio della Critica, che darà loro l’opportunità di suonare alla House of Rock di Rimini, mentre i Downfall, sammarinesi doc, hanno vinto il premio della giuria popolare, che ha votato nei gazebo allestiti al punto di ristoro. La finale (qui tutte le band in gara) ha visto esibirsi anche The Travel Mates, The Chairs e Downfall. Un bel successo anche sul fronte della beneficenza: unico neo il maltempo che ha fatto saltare il concerto di Alteria, previsto nella serata finale che invece che in piazza, a causa del vento, si è svolta alla sala Montelupo di Domagnano, riconvertita in spazio live per l’occasione.