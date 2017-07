Lo Sportello- Alla scoperta del duo calabrese The Art of Dp

Riapre lo sportello di Euromusica, che per l’occasione ospita i cosentini The Art of DP e il loro singolo “Pizzica”, un brano dalle sonorità estive e coinvolgenti impreziosito da sfumature country folk che, come suggerisce il titolo, “pizzica” il loro sentire la musica che “ti prende e ti trascina a ballare e a lasciarti andare”. Un inno ad essere se stessi e liberi nella musica.

Artisti poliedrici e polivalenti The Art of the DP provengono dal mondo del disegno e dell’illustrazione, impegnati nell’arte della micro-pittura, debuttano nella musica grazie all’incontro, e quindi al sodalizio, con il noto produttore e vocal coach cosentino Gianni Testa – già corista di molte trasmissioni di successo Rai e Mediaset e attualmente direttore artistico del Sanremo Festival Café e coordinatore del talent “The Coach” – e con il musicista e autore Joe Santelli (della 33 Giri) che hanno collaborato all’arrangiamento e alla registrazione del brano. Il videoclip di Pizzica è totalmente realizzato dai due artisti: ne sono infatti sceneggiatori, registi, e fotografi e persino autori del montaggio. Location del video è il Parco degli Acquedotti a Roma dove si svolge un divertente color fest.

“Nel videoclip non siamo noi i protagonisti – raccontano i gemelli del duo The Art of the DP – ma noi siamo due in mezzo ai tanti altri e tutti insieme ci adoperiamo per colorare l’ambiente circostante. Abbiamo sempre creduto che l’uomo possa cambiare il mondo, e l’unico modo per farlo è darsi una mano… aiutare gli altri prima di aiutare se stessi. Se io aiuto due persone e queste due persone, a loro volta, ne aiutano altre due a testa, si innesca una catena che può cambiare le cose. Abbiamo sempre creduto che i sogni non vanno a dormire, ma rendono la vita più bella e ci danno la forza di viverla sempre a pieno. Nostra mamma ci ha disegnato gli occhi, nostro papà ci ha cancellato i capelli, tutto il resto è arte sperimentale che vogliamo condividere insieme a voi, e se questa catena inizia non avrà mai fine”.

Il video del brano, in cui compare anche il caro amico Mario Serpa, recentemente apparso in un popolare talk-show della tv generalista, popolato dai colori e dalla natura fra morbida delicatezza, forti sentimenti ed emozionante poesia.