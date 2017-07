Domenica parte l’appuntamento con il Festival musicale dell’estate, il Battiti Live 2017. Il grande palco di Radionorba, l’emittente radiofonica maggiore del sud Italia sarà montato in piazza Diaz, sul lungomare di Bari. Ovvimente ci saranno anche come sempre le telecamere di Radionorba Tv e l’evento sarà visibile via satellite (canale 730 di Sky), Telenorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. Appuntamento Domenica alle ore 21.

Come anticipato, sarà Elisabetta Gregoraci ad accompagnare sul palco il direttore di Radionorba Alan Palmieri, insieme con Celeste Savino, voce di Radionorba, che sarà come l’anno scorso fra il pubblico.

UPDATE: Radionorba ha confermato le anticipazioni delle scorse settimane: ad agosto il programma sarà trasmesso in prima serata, in replica quindi, su Italia 1: “Siamo molto soddisfatti”, commenta Marco Montrone, presidente di Radionorba, “l’approdo su Italia 1 per noi rappresenta anzitutto un motivo di grande orgoglio ed un riconoscimento importante, l’ennesimo, dello standard qualitativo del nostro lavoro ma d’altra parte rappresenta anche una grande opportunità per consacrare il brand Radionorba a livello nazionale e tra le eccellenze della radiofonia Italiana. Ringrazio il direttore di Italia 1, Laura Casarotto, per aver creduto in Battiti e sono certo che anche con il contributo dei delegati di produzione Mediaset riusciremo a migliorare ancora la struttura del nostro show e sopratutto a regalare 5 magiche serate d’estate a chi potrà raggiungerci nelle piazze o a chi potrà seguirci in Tv, in tutta Italia”.

Il cast della prima serata. Subito grandi nomi della musica italiana e non solo. Dal Festival di Sanremo arrivano Fiorella Mannoia, seconda classificata (all’esordio sul palco dell’evento) e Michele Bravi, rivelazione dell’anno e quarto classificato, oltre a Chiara Galiazzo e Sergio Sylvestre. Lo spazio dedicato ai grandi della musica italiana vedrà protagonisti anche Nina Zilli, tornata alla ribalta col nuovo singolo “Mi hai fatto fare tardi” firmato da Tommaso Paradiso, Nek, Mario Venuti e Alex Britti.

Grande attesa poi per Riki,il vincitore della sezione canto dell’ultima edizione di Amici, mentre lo spazio rap sarà coperto da due nomi ben diversi: Jake La Furia dei Club Dogo e l’emergente Ghali, astro nascente del genere, esploso quest’anno su YouTube

Infine gli ospiti internazionali: il dj brasiliano Alok, al numero 25 della classifica dei 100 dj più famosi del mondo con la sua “Hear me now”, e la talentuosa Jasmine Thompson, cantante e polistrumentista inglese dai tratti orientali, giovanissima star del pop internazionale.

Le altre tappe. Dopo Bari trasferimento in Salento, in piazza Diaz a Nardò per la serata del 23 Luglio, il 30 luglio tappa ad Andria, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, poi appunto ecco la Basilicata e Melfi, in piazza Craxi il 6 agosto e grande chiusura a ridosso di ferragosto sul lungomare di Taranto, dove il tour si concluderà il 13 agosto. Tre piazze (Nardò, Andria e Melfi) rappresentano una assoluta novità per il Radionorba Battiti Live.

Nelle città che ospiteranno l’evento sarà distribuito gratuitamente il Battiti Magazine, diretto da Maurizio Angelillo, direttore di Radionorba Notizie, che conterrà articoli e interviste esclusive agli ospiti del tour e ad altri grandi personaggi della musica, curiosità, rubriche e tanto altro.

Per chi si troverà a Bari. Le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio con la diretta radiotelevisiva di Radionorba, il sound check e gli intrattenimenti offerti dagli sponsor partner di Battiti Live.