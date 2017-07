Il nome di Elvana Gjata forse dice poco al grande pubblico, ma in realtà stiamo parlando di una cantante che a 30 anni è fra le più grandi ed importanti del pop albanese contemporaneo: cliente fissa della vetta della classifica, lanciata da un talent show locale ed in pochi anni divenuta subito protagonista dell’airplay.

“Forever is over”, prodotto da David Guetta, che ha anche collaborato alla stesura del pezzo, segna una delle sue prime apparizioni in lingua inglese e forse è proprio per presentarsi al meglio sul mercato internazionale che ha scelto di usare il solo nome di battesimo. Per lei, che è anche ufficiale delle forze terresti dell’esercito albanese, tre album e la vittoria al Top Fest, uno dei maggiori concorsi nazionali.

Ma anche la vittoria ai Balkan Music Awards, due secondi posti al Kenga Magijke, l’altro grande concorso nazionale albanese ed una lunga serie di riconoscimenti, oltre ad un tour in diversi paesi europei. Ora, con un pezzo dal sound decisamente contemporaneo, è pronta per il lancio sul mercato internazionale.