Salvatore Lampitelli vince la seconda edizione di The Winner Is…

Salvatore Lampitelli, napoletano, è il vincitore delle seconda edizione di The Winner Is, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. In finale ha superato i Blondie Brothers e non c’è stato neanche bisogno di vedere il verdetto della giuria capitanata da Mara Maionchi perchè i ragazzi di Asiago hanno ceduto al premio in denaro di 50.000 euro. Quello del vincitore, invece, è stato di 150.000 euro.

Salvatore Lampitelli, in arte Sabba, laureato in Lingue e Letterature Straniere, due dischi all’attivo, ha cominciato a suonare in un gruppo chiamato Sud express, messo in piedi da Franco Del Prete, ex batterista dei mitici Showmen, band beat degli anni 60 e 70 che lanciò anche James Senese. E proprio degli Showmen, ha cantato durante il suo percorso alcune canzoni, permettendo così di farle scoprire al grande pubblico.

Per lui fra l’altro l’accesso alla finale è arrivato anche superando il big dell’edizione, Alessandro Canino. Il cantante fiorentino reso celebre dalla celebre “Brutta” al Festival di Sanremo, ha preferito accettare la tentazione di 35.000 euro per provare a rilanciarsi come artista e fare un nuovo disco. La stessa scelta, che in occasione della vittoria di Canino nella sua semifinale fecero al primo turno le Lollipop (rimaste in tre: Marta Falcone, Veronica Rubino e Marcella Ovani) che accettarono 15.000 euro al termine di una esibizione non proprio perfetta di “Down down down”.

Per The Blonde Brothers, Francesco e Luca Baù, la finale era arrivata a sorpresa, eliminato l’altro grande nome, Valentina Borchi, già vincitrice di Castrocaro e seconda al festival della canzone Italiana di New York. La cantante pisana era apparsa la più convincente ma a sorpresa la giuria ha optato per i fratelli veneti.

I quali hanno all’attivo un disco promosso anche all’estero, una borsa di studio al Cet di Mogol, una partecipazione ad Area Sanremo e tre singoli prodotti da Kikko Palmosi, lo stesso produttore e coautore dei Modà. Giunti in finale però, anche loro hanno accettato i 50.000 euro previsti per l’ultimo atto, lasciando la vittoria all’artista campano, che peraltro si sarebbe imposto comunque per 79 voti a 22.

Lo show, che tornava dopo 5 anni di assenza, funziona: in termini di ascolto e in termini di format. Ed ha anche permesso di ritrovare artisti che il mainstream aveva un pò perso e altri non valorizzati, come gli Opera Pop, usciti anche loro in semifinale, ma già celebri in Europa.