“The call”, arriva in Italia l’hard rock dei bulgari Sevi

Come capita in diverse band europee, prendono il nome da quello (in questo caso in nickname) della cantante Sevi, all’anagrafe Svetlana Bliznakova. La band bulgara, nome di spicco nel panorama hard-rock est-europeo, arriva in Italia alla vigilia del settimo album, che anticipa con un brano potente di stampo rock-metal melodico arricchito da arrangiamenti epic-oriented, la cui release è stata accompagnata da un video fantasy diretto da Emil Tsonchev e ispirato alla celebre saga cinematografica “Pirati dei Caraibi”.

Proprio nell’ambito della premiére bulgara del film il video, girato a Sofia è stato anticipato con un trailer in tutti i cinema: subito dopo è stato presentato in occasione di un concerto a Sofia. “The call” è stato mixato e masterizzato a Milano da Marco Barusso (già ingegnere del suono dei Lacuna Coil). I Sevi, peraltro sono stati in Italia tre volte e hanno partecipato- come unica band straniera- al “Pirates of Rock” di Malesco, accanto a gruppi come Mellowtoy, Kuadra e molti altri.

Attualmente la band sta lavorando a nuove canzoni e ha un fitto calendario live con un tour estivo in Bulgaria e partecipazioni a festival prestigiosi, accanto a gruppi del calibro di Epica, Evanescence, Pero Deformero. Lo scorso maggio, i Sevi hanno avuto l’onore di aprire il concerto della storica band degli Europe nell’Arena Armeec Sofia. Dal precedente lavoro, merita un ascolto “Don’t hesitate”.