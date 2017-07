Charts (16/7/2017): ‘Despacito’ fa sempre più piazza pulita

Più avanza l’estate e più non ce n’è per nessuno. Il solo Ed Sheeran continua a tenere testa a ‘Despacito’, dominatore incontrastato delle classifiche, che questa settimana per giunta si prende la vetta in un paese dove non l’aveva avuta ancora (l’Ungheria) e se ne riprende una terza. Si affaccia anche “Ok” il nuovo di Robin Schulz nel quale ha messo la voce James Blunt.

ALBANIA:Singoli: Mixey Ft. Capital T- Hatixhe

Album: N’extrem- Meda

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Ein Teil von mir- Semino Rossi

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/If I wasn’t your daughter – Lena (Germanofono)

Album:Liefde voor muziek– Interpreti Vari (Fiandre) /La vraie vie – Bigflo& Oli (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CROAZIA- Singoli: Reno 4 -Mile Kekin (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:Apokalypso- Darko Rundek (slavi)/ Is this the life we really want?- Roger Waters (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Ok- Robin Schulz ft James Blunt

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Funky Wav Bounce vol.1 – Calvin Harris

FRANCIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Je ne me vois pas briller- Jul

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Sing meinen song Das Tauschkonzert volume 4 – Interpreti Vari

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Otan epikonoinoume – Notis Sfakianakis

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Hringd’ i mig – Fridrik Dor

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Senza pagare- J AX & Fedez ft T Pain

Album:Gentleman- Guè Pequeno

LETTONIA- Singoli: Thunder – Imagine dragons

LITUANIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli:Mama – Jonas Blue ft William Singe

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Evolve – Imagine Dragons

PAESI BASSI- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: 77 Nachten – SFB

POLONIA- Singoli: Sign of the times – Harry Styles

Album: Ezgotika – Quebonafide

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Pontos nos is – Os quatro and meia

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Evolve- Imagine Dragons

ROMANIA- Singoli: Pana la sange – Carla’s dream

RUSSIA- Singoli: Can’t stop thinkin about you- Oceana

SAN MARINO – Tra le granite e le granate- Francesco Gabbani

SERBIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SLOVACCHIA- Singoli: Hej, sokoly!- IMT feat. Ondrej Kandrac

SLOVENIA- Singoli: 03 Lujubezni- Sweet Peak & Laura (nazionali)/ Ok- Robin Schulz ft James Blunt (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Gracias- Gemeliers

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Wind me up- Lasse Stefanz

SVIZZERA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Epic- Fler Jalil

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Kimondom a neved- Republic