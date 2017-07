“Moving on”, il nuovo singolo dell’islandese Elisabet Ormslev

Elisabet Orsmlev è un nome relativamente nuovo del panorama della musica scandinava. Relativamente perchè l’interprete islandese in realtà gravita da diverso tempo nei circuiti alternativi nazionali. Tanti live, tante prove vocali di livello – l’ultima una recente cover di “Hello” di Adele – ma poche occasioni per mettersi in luce con produzioni proprie.

“Moving on” merita un ascolto, non solo perchè è una ballad in stile americano intensa e molto ben cantata ma anche perchè ci propone un aspetto ancora diverso delle produzioni dell’estremo nord, insolito se vogliamo. Ma del resto lei alterna l’attività di cantante professionista a quella di insegnante di canto e vocal coach. E si sente, diremmo.

I più attenti si ricorderanno di lei nel 2016, quando la sua “A ny” scritta da Greta Salòme e da lei stessa per la musica, fu la sola canzone della finale nazionale per Eurovision che restò così come era stata scritta, ovvero in lingua nazionale, senza passare all’inglese. In un anno è cambiato molto anche il look.