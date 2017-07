“Whishing girl” (e altre canzoni): alla scoperta dei Lola Marsh

Andiamo alla scoperta di una band che sta rapidamente gli airplay europei. Si chiamano Lola Marsh e arrivano da Israele. In soli quattro anni sono stati capaci di uscire dalla scena indie e guadagnarsi non solo le attenzioni di una major ma anche quelli del grande pubblico grazie alle loro sonorità leggere e particolarissime, un pop delicato con melodie calde, versi romantici e nostalgici ma non banali.

“Whishing girl” è il pezzo forte del loro primo lavoro, “Remember roses”, che contiene anche i pezzi usciti nell’Ep di lancio, fra i quali “You’re mine”. Per loro un crescente gradimento della critica e del pubblico anche fuori dai confini nazionali: “Sirens“, forse il loro pezzo più indie è entrato nella top 10 virale di Spotify negli Usa.

In breve tempo sono comparsi in diversi festival europei fra i quali il Pohoda in Slovacchia e il celebre Primavera festival che si tiene ogni anno Barcelona e ancora oggi stanno girando il continente in un tour che lentamente li sta avvicinando ad un pubblico molto vasto