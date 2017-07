Charts (23//2017): è ancora l’estate caldissima di “Despacito”

Continua la lunga estate caldissima di Despacito, protagonista assoluto nelle due versioni: quella normale e quella remixata con la presenza di Justin Bieber. Stanno però arrivando anche David Guetta, sempre in coppia con Bieber e DJ Khaled con Rihanna e Bryson Tiller. Sul fronte degli album c’è maggiore varietà.

ALBANIA:Singoli: Pe du – Kida

Album: Live 2017 – Mimoza Shkodra

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Sing meinen Song – Das Tauschkonzert – Volume 4- Interpreti Vari

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/If I wasn’t your daughter – Lena (Germanofono)

Album:Liefde voor muziek– Interpreti Vari (Fiandre) /La vraie vie – Bigflo& Oli (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

CROAZIA- Singoli: Reno 4 -Mile Kekin (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:Apokalypso- Darko Rundek (slavi)/ ÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: 2U- David Guetta ft Justin Bieber

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Funky Wav Bounce vol.1 – Calvin Harris

FRANCIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: 7 – Keen’ V

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Sampler 4 – 187 Strassenbande

GRAN BRETAGNA- Singoli:Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

Album: Night and day – Vamps

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Otan epikonoinoume – Notis Sfakianakis

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Hringd’ i mig – Fridrik Dor

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Senza pagare- J AX & Fedez ft T Pain

Album:Gentleman- Guè Pequeno

LETTONIA- Singoli: Thunder – Imagine dragons

LITUANIA- Singoli: 2U- David Guetta ft Justin Bieber

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli:Mama – Jonas Blue ft William Singe

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Evolve – Imagine Dragons

PAESI BASSI- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Alleen – Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Me enamorè- Shakira

Album: Ezgotika – Quebonafide

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Duetos- Paulo De Carvalho

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Pana la sange – Carla’s dream

RUSSIA- Singoli: Other People (Swanky Tunes & Going Deeper Remix)- LP

SAN MARINO – Tra le granite e le granate- Francesco Gabbani

SERBIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SLOVACCHIA- Singoli: Thunder – Imagine Dragons

SLOVENIA- Singoli: 03 Lujubezni- Sweet Peak & Laura (nazionali)/ There’s nothing holding me back -Shawn Mendes (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Gracias- Gemeliers

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Wind me up- Lasse Stefanz

SVIZZERA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Aloha – Calimeros

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Kimondom a neved- Republic