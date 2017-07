Alla scoperta di Toksi, il nuovo fenomeno del pop crossover tedesco

Un interessante mix di pop e hip hop arriva dalla Germania. Lei si fa chiamare Toksi (che in realtà è scritto tutto minuscolo) ed è una giovanissima interprete nata come molti oggi dalla rete. E’ lì che ha cominciato a postare le sue cose e le sue canzoni, costruendosi una fanbase che poi l’ha accompagnata nel suo debutto ufficiale.

“Gold digga” ha cominciato a girare con merito nelle radio e nelle tv musicali tedesche: “e adesso rilascio interviste e mi riconoscono in giro per strada”, dice ai media nazionali quasi smarrita del suo successo. Ma anche adesso che i suoi brani si sentono nei circuiti ufficiali, continua ad essere attivissima sui social network, dove posta di persona.

Il primo EP “Marchen” è appena uscito e ci sono diverse belle cose. Oltre al pezzo di lancio, meritano un ascolto anche “Ich mag dich nacht” e la title track. Di sicuro colpisce, oltrechè per la bontà dei pezzi anche per questa immaigne a metà fra la rapper e la ragazza della porta accanto, che certamente propone un modo diverso di presentare questa musica. Il suo tour d’esordio è previsto per il 2018.