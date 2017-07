“Carita de buena”, con gli Efecto Pasillo si rinfresca l’estate

Se c’è un gruppo che rappresenta al meglio l’estate spagnola, questi sono gli Efecto Pasillo. E in effetti, puntuali come la canicola, sono tornati con un altro pezzo che più estivo non si può, “Carita de buena“, dedicato ad una ragazza dalla faccia carina e sbarazzina (“bel faccino”, letteralmente). Sole, allegria e secchiate di ottimismo, come sempre nei testi di questo gruppo spagnolo.

Il singolo accompagna, o per meglio dire anticipa, il nuovo album, attualmente in lavorazione, che arriva nell’anno in cui il gruppo festeggia 10 anni di attività. Va detto che per loro i riscontri sono stati sempre ottimi anche a livello di vendita, con l’ultimo lavoro, che trascinato dai singoli raggiunse i vertici della classifica.

Nel frattempo, il singolo, uscito da pochissimo, sta facendo non solo il giro delle piazze, dove la band (che è stata spesso ospite delle nostre colonne) continua ad esibirsi in concerto ma anche il giro delle televisioni e dei programmi più seguiti. L’effetto estate insomma, con la band pare sempre funzionare.