“Zuruck zu dir”, Jannine Weigel in rampa di lancio fra Germania e Thailandia

Non ancora diciottenne, occhi a mandorla perchè figlia di una thailandese e di un tedesco, capelli rosa che gli sono valsi il soprannome in thai di Ploychompoo (Zaffiro rosa). Jannine Weigel è oggi uno dei talenti emergenti su due continenti visto che ha cominciato l’attività di cantante quando è tornata nel paese di origine della famiglia, nel 2010, dopo aver vissuto in quello dove è nata, Steinfurt.

“Zuruck su dir” rappresenta la sua prima uscita in lingua tedesca, dopo una prima parte di carriera nella sua lingua natale, il thai (col nome di Jannine W) e dopo alcune produzioni in inglese come questa “Still your girl”, compresa nell’EP d’esordio (almeno in Germania) “Genesis” (il secondo invece si chiama “Deep End” ed è uscito da pochissimo)

Di certo c’è che attualmente in rete è popolarissima: il suo canale ha 2 milioni di followers. Contemporaneamente, ha realizzato la colonna sonora di diverse produzioni televisive e cinematografiche thailandesi e avviato una carriera di modella.