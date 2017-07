Charts (30/7/2017): comanda ‘Despacito’ ma arriva Lana Del Rey

Prosegue l’estate caldissima di “Despacito”: Luis Fonsi e Daddy Yankee continuano a dominare tutte le classifiche d’Europa, sia nella versione ufficiale che con il remix che vede la partecipazione di Justin Bieber. Entra in classifica “Lust for life”, il nuovo album di Lana Del Rey.

ALBANIA:Singoli: Mixey Ft. Capital T- Hatixhe

Album: Kiss Kiss – Gazi

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Sampler 4 – 187 Strassenbande

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/If I wasn’t your daughter – Lena (Germanofono)

Album:One more light- Linkin Park (Fiandre) /La vraie vie – Bigflo& Oli (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

CROAZIA- Singoli: Reno 4 -Mile Kekin (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:Apokalypso- Darko Rundek (slavi)/ ÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: 2U- David Guetta ft Justin Bieber

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Hulluuden Highway – Haloo Helsinki

FRANCIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Je ne vois pas briller – Jul

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Sampler 4 – 187 Strassenbande

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Lust for life – Lana Del Rey

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Non stop mix by Nikos Halkousis – Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Hringd’ i mig – Fridrik Dor

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Senza pagare- J AX & Fedez ft T Pain

Album:Gentleman- Guè Pequeno

LETTONIA- Singoli: There for you – Martin Garrix & Troye Silvan

LITUANIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli:Mama – Jonas Blue ft William Singe

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Lust for life – Lana Del Rey

PAESI BASSI- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Alleen – Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Ok- Robin Schulz ft James Blunt

Album: Live in London – Leonard Cohen

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Duetos- Paulo De Carvalho

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Pana la sange – Carla’s dream

RUSSIA- Singoli: Na more – Sergeij Trofimov

SAN MARINO – Tra le granite e le granate- Francesco Gabbani

SERBIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SLOVACCHIA- Singoli: Thunder – Imagine Dragons

SLOVENIA- Singoli: 03 Lujubezni- Sweet Peak & Laura (nazionali)/ The man- Killers (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album:Gracias- Gemeliers

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Lust for life – Lana Del Rey

SVIZZERA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Sampler 4 – 187 Strassenbande

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Kimondom a neved- Republic