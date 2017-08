Charts (6/8/2017): non solo ‘Despacito’: si affaccia in testa anche Lana Del Rey

Mentre continua l’estate caldissima della superhit ‘Despacito‘, che ha ormai superato il traguardo dei cinque mesi in testa alla classifica ed è sempre al comando nelle due versioni – normale e remix con Justin Bieber- , cominciano ad arrivare le prime novità: fra queste anche ‘Lust for life‘, la nuova produzione della cantante statunitense Lana Del Rey.

ALBANIA:Singoli: Gabime – Gjiko Ft. Nora Istrefi

Album: Sillet E P’shtillet- Mahmut Ferati

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:One more light -Linkin Park

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/If I wasn’t your daughter – Lena (Germanofono)

Album:Everything now – Arcade fire(Fiandre) /Everything now – Arcade fire (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

CROAZIA- Singoli: Reno 4 -Mile Kekin (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:57. Splitski festival – Interpreti Vari (slavi)/ ÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: 2U- David Guetta ft Justin Bieber

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: The forest season – Wintersun

FRANCIA- Singoli: Reseaux-Niska

Album:Un peu de nous – Céline Dion

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Zauberland- Amigos

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Everything now – Arcade fire

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Me Fonazoune Me To Mikro -Melina Aslanidou

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Everything now – Arcade fire

ISLANDA- Singoli:Hringd’ i mig – Fridrik Dor

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Senza pagare- J AX & Fedez ft T Pain

Album:Gentleman- Guè Pequeno

LETTONIA- Singoli: There for you – Martin Garrix & Troye Sivan

LITUANIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli:Mama – Jonas Blue ft William Singe

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Grateful- DJ Khaled

PAESI BASSI- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Alleen – Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Ok- Robin Schulz ft James Blunt

Album: Live in London – Leonard Cohen

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Lust for life – Lana del Rey

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Everything now – Arcade fire

ROMANIA- Singoli: Nentori- Arilena Ara (Bass rmx)

RUSSIA- Singoli: Tumany – Max Barksih

SAN MARINO – Tra le granite e le granate- Francesco Gabbani

SERBIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SLOVACCHIA- Singoli: Thunder – Imagine Dragons

SLOVENIA- Singoli: Naj ostanje Hrepenenje- Dare Kauric & Anika Horvath (nazionali)/ Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album:Lust for lie – Lana del Rey

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Hov 1- Hov 1

SVIZZERA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:One more light – Linkin Park

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: One more light – Linkin Park