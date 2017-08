“A vida toda”, il nuovo singolo della portoghese Carolina Deslandes

Di Carolina Deslandes avevamo parlato tempo fa, in occasione della sua prima produzione. Torniamo a parlarne perchè questa ventiseienne cantautrice portoghese esce con un nuovo lavoro “Blossom” – ed un nuovo singolo in accompagnamento – che ne confermano la bravura.

“A vida toda” ce la ripropone finalmente nella sua bellissima lingua, in una ballata che mette insieme la malinconia tipica di alcune produzioni locali e le sonorità più internazionali. Fresca della sua seconda maternità, le immagini del lieto evento sono anche parte del video del brano, che è anche dedicato a questo momento importante a livello umano.

Una situazione, questa del mostrarsi anche con il pancione della gravidanza, che non ha mancato di suscitare qualche polemica ma che certo non ha intaccato il gradimento del pubblico per le produzioni di questa ragazza uscita da Idolos e diventata una delle best selling artists del suo paese.