Charts (13/8/2017): è ‘Feels’ di Calvin Harris l’anti ‘Despacito’

Ci voleva un pò della sua elettronica mescolata al pop per fermare la corsa di Luis Fonsi e Daddy Yankee. A dire il vero ‘Despacito’ continua a conquistare paesi (due questa settimana) ma il primo posto nel Regno Unito di un pezzo che sta scalando anche le classifiche europee, vale a dire ‘Feels’, la collaborazione fra il dj scozzese Calvin Harris, Katy Perry, Big Sean e Pharrell Williams, lascia presagire che si sia preparando il cambio della guardia.

ALBANIA:Singoli: Xhelozia- Mozzik

Album: Live – Gentrit Sfishta

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:In der nacht – Nockhalm Quintett

BELGIO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/If I wasn’t your daughter – Lena (Germanofono)

Album:Everything now – Arcade fire(Fiandre) /Everything now – Arcade fire (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CIPRO – Singoli: Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

CROAZIA- Singoli: Reno 4 -Mile Kekin (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:Moderna zena – Jelena Rozga (slavi)/ Lust for life – Lana Del Rey (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

FINLANDIA- Singoli: Eyo – Profeetat, Elastinen, Cheek (Feat. Nelli Matula)

Album:Hulluden Highway – Haloo Helsinki

FRANCIA- Singoli: Reseaux-Niska

Album:Un peu de nous – Céline Dion

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Zauberland- Amigos

GRAN BRETAGNA- Singoli:Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean

Album: Everything now – Arcade fire

GRECIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Me Fonazoune Me To Mikro Mou- Melania Aslanidou

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:No good – Kaleo

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Riccione- The Giornalisti

Album:Kaleidoscope- Coldplay

LETTONIA- Singoli: Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean

LITUANIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli: Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Grateful- DJ Khaled

PAESI BASSI- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album: Alleen – Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Ok- Robin Schulz ft James Blunt

Album: To be loved – Micheal Bublè

PORTOGALLO- Singoli: Felices los 4 – Maluma

Album: Lust for life – Lana del Rey

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: One more light – Linkin Park

ROMANIA- Singoli: What’s up -La Tine

RUSSIA- Singoli: Moâ lûbovʹ – MaX Barskih

SAN MARINO – Tra le granite e le granate- Francesco Gabbani

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ Swish swish – Katy Perry ft Nicky Minaj (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

SLOVENIA- Singoli: Naj ostanje Hrepenenje- Dare Kauric & Anika Horvath (nazionali)/ Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album:Lust for lie – Lana del Rey

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Hov 1- Hov 1

SVIZZERA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Zauberland- Amigos

UCRAINA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

UNGHERIA: Singoli:Szabadon – Akos

Album: Kimondom a neved – Republic