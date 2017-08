“Doar per a ta” , tormentone made in Romania di Edward Sanda e Ioana Ignat

Andiamo alla scoperta di un tormentone di quelli forti. “Doar per a ta” è uno di quei pezzi che quando li senti non puoi stare fermo e devi assolutamente fischiettarli, come del resto la melodia stessa invita a fare. In questi giorni il pezzo è in testa alle classifiche romene ma non solo: 11 milioni e mezzo di visualizzazioni su youtube, top 5 su Shazam Romania, uno dei brani più presenti nei programmi tv rumeni.

Lo canta una coppia messa insieme per l’occasione ma che si mostra ben assortita. Lui è Edward Sanda, uno dei giovani interpreti migliori della scena attuale, arrivato al successo abbastanza tardi, dopo una prima parte di carriera passata a suonare live. Il singolo rappresenta di fatto il suo primo lavoro con una nuova casa di produzione e una major che ha deciso di investire su di lui.

Lei è Ioana Ignat, appena 18 anni, cantante e polistrumentista fresca di uscita da Vocea Romaniei, la versione locale di The Voice, dove è arrivata in finale, guadagnandosi grande popolarità anche grazie alla rete