“Hafi paci kuluri”, il groove in lingua maltese dei The Travellers

Un nome nuovo arriva sulla scena musicale europea. Loro si chiamano The Travellers e arrivano dall’isola di Malta, precisamente da Gozo. Niente tastiere, ma strumenti a fiato, chitarrre, basso e percussioni e soprattutto un groove interessantissimo, una ventata di freschezza in questa estate calda.

“Hafi paci kuluri” è il singolo fresco di uscita che anticipa un EP di cinque tracce e ce li propone in una versione che mescola il jazz, il funk e il pop ma soprattutto, ci fa godere della musicalità di una lingua insolita, a sua volta crocevia fra popoli e culture come quella maltese.

E non fatevi ingannare dagli occhi, anche “Sempliċità“, il loro singolo d’esordio è in lingua maltese (basta guardare la grafia…). Per chi ama la musica oltre ogni barriera, è sicuramente una proposta innovativa che merita ben più di un ascolto.