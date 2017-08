“Danser”, il lancio made in France del portoghese Lisandro Cuxi

Sound internazionale, che mescola la lingua del suo paese d’adozione, la Francia, il calore delle sue origini, Capo Vede e le sonorità del Paese che gli ha dato i natali, il Portogallo. “Danser” è il singolo d’esordio – il secondo ma in realtà il primo da professionista- che sta girando in questi giorni sulle radio francesi.

Lisandro Cuxi ha soli 17 anni ed è un nuovo talento, fresco vincitore dell’edizione francese di The Voice, che si propone anche come artista poliedrico, visto che da quando si è trasferito in Francia ha frequentato anche una scuola di ballo: è proprio in una festa di fine anno che ha conosciuto quello che poi è diventato il suo agente.

Il lancio di una carriera nata quando lui aveva 13 anni, quando ha cominciato a lavorare con un produttore fra più celebri del Portogallo. Il suo primo singolo passò sotto silenzio ma è servito a far maturare in lui la consapevolezza che quella che lui aveva sempre desiderato poteva essere la sua carriera.