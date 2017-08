“Smile” e “Words”, il debutto della slovacca Emma Drobna

In tre anni scarsi è passata da perfetta sconosciuta a fulgido e premiato talento della musica danubiana. Emma Drobna viene dalla Slovacchia e a 23 anni si appresta ad incidere il primo album dopo il periodo che l’ha vista protagonista nelle radio del suo paese e della Repubblica Ceca. Apprezzata con il singolo di debutto “Smile“, ha fatto altrettanto bene con questa “Words“.

In effetti si sente in lei l’influenza del fatto che è una cittadina d’Europa. Ha vissuto infatti prima con la madre in Danimarca, dove ha studiato e poi a Londra, dove oltre a perfezionarsi nella musica ha avuto modo di suonare con i Chinaski, una delle più apprezzate rock band ceche.

Poi sono arrivati in sequenza la vittoria alla quarta edizione di Česko Slovenská SuperStar, la versione danubiana di Pop Idol e quella nella versione slovacca di Tale e Quale Show. Insomma un periodo felice del quale ora sta meritatamente raccogliendo i frutti.