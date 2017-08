Charts (27/8/2017): Axwell & Ingrosso cominciano la scalata

Sta per finire, lentamente, l’era di ‘Despacito’: la nuova hit che sta scalando le classifiche è quella dei dj svedesi Axwell & Ingrosso, ex componenti degli Swedish House Mafia, con la loro deliziosa “More than you know” che affonda le radici nel pop.

ALBANIA:Singoli: Xhelozia- Mozzik

Album: Zin City – Noizy

AUSTRIA: Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

Album:In der nacht – Nockhalm Quintett

BELGIO- Singoli: Where did you go – Regi (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/If I wasn’t your daughter – Lena (Germanofono)

Album:Speeltijd – Niels Destadsbader (Fiandre) /3 Forever United – Kids United (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

CIPRO – Singoli: Wild thoughts – DJ Khaled ft Rihanna & Bryson Tiller

CROAZIA- Singoli: Sunce, oblak, vjetar – Mia (slavi)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee(internazionali)

Album:Best of 30 godina – Tomislav Bralic & Klapa Intrade (slavi)/ ÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

FINLANDIA- Singoli: Aamukuuteen (Feat. Erin)- Antti Tuisku

Album:To the bone – Steven Wilson

FRANCIA- Singoli: Reseaux-Niska

AlbumJe ne me vois pas briller – Jul

GERMANIA –Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

Album:Sturmfahrt- Eisbrecher

GRAN BRETAGNA- Singoli:New rules – Dua Lipa

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Me Fonazoune Me To Mikro Mou- Melania Aslanidou

IRLANDA- Singoli: New rules – Dua Lipa

Album:÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:No good – Kaleo

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Senza pagare – Fedez& J AX

Album:Gentleman- Guè Pequeno

LETTONIA- Singoli: Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean

LITUANIA- Singoli: More than you know – Axwell & Ingrosso

LUSSEMBURGO- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MALTA – Singoli: Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean

NORVEGIA- Singoli: Friends- Justin Bieber & Bloodpop

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album: Alleen – Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Time won’t wait- Filatov & Karas

Album: To be loved – Micheal Bublè

PORTOGALLO- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album:Siempre mais- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Evolve- Imagine dragons

ROMANIA- Singoli: Nentori (Bess rmx)- Arilena Ara

RUSSIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

SAN MARINO – Tra le granite e le granate- Francesco Gabbani

SERBIA- Singoli: Dangerous drug- Neva Bozovic (slavi)/ Ruleta – Inna ft Eric (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Thunder- Imagine Dragons

SLOVENIA- Singoli: Reka – Vlado Kreslin nazionali)/ Feels- Calvin Harris ft Katy Perry, Pharrel Williams & Big Sean(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Mi gente- J Balvin ft Willy William

Album:Lo niego todo – Joaquin Sabina

SVEZIA- Singoli:Without you – Avicii ft Sandro Cavazza

Album: Avicii (01) – Avicii

SVIZZERA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Land ob de wolke – Jodlerklub Wiesenberg

UCRAINA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

UNGHERIA: Singoli: Szabadon- Akos

Album: Ko – Ganxsta zolee es a kartel