“Alt tu”, ecco Nicoleta Nuca, talento del pop moldavo cresciuta in Italia

Nicoleta Nuca ha 24 anni ed è un nome emergente del pop rumeno e moldavo. Nata a Chisinau, è veramente cittadina del mondo, perchè ha vissuto sempre al seguito del padre e dal 2004 al 2014 lo ha fatto anche nel nostro paese, nel periodo in cui il genitore è stato Console Generale della Repubblica Moldava. “Alt tu” è il nuovo singolo che la consacra regina dell’airplay. Una rivincita per lei che il nostro paese ha bocciato.

Perchè dopo essersi formata anche musicalmente – oltrechè a livello di studi – nel nostro paese (ha frequentato il CFM di Franco Mussida, non ha scuola musicale qualunque, dal quale sono usciti Chiara Galiazzo e Alessandro Mahmoud) ha preso parte a molti concorsi, senza successo: In Italia se non sei hai una storia particolare o se non sei un raccomandato non arrivi ai Live di nessun talent”, ha dichiarato qualche anno fa a a Rock.it.

Lei la strada dei talent ha deciso di tentarla nella vicina Romania e nel 2015 ha vinto X Factor. Per lei anche una partecipazione allo Slavianski Bazar, il festival degli artisti dell’est Europa. Da qualche anno, è presenza fissa nelle classifiche e nell’airplay della Romania. Merita un ascolto anche “Nu sunt”